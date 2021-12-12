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Büyükçekmece D-100'de TIR kazası: 1 yaralı

D-100 Kumburgaz mevkii Büyükçekmece istikametinde bir TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, ardından da yoldan çıktı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Aralık 2021 Pazar 13:56
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Büyükçekmece D-100'de TIR kazası: 1 yaralı

İSTANBUL

D-100 Kumburgaz mevkii Büyükçekmece istikametinde bir TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, ardından da yoldan çıktı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceD100Tır Kaza
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