BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Landrut: KÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5 derecede sÄ±nÄ±rlayamayacaÄŸÄ±z

ANTALYA - Avrupa BirliÄŸi (AB) TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nikolaus Meyer Landrut, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ±n son 7 yÄ±lda daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Landrut, "Hayata geÃ§irilen tedbirlere gÃ¶re kÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5 derecede sÄ±nÄ±rlayamayacaÄŸÄ±z" dedi.



Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin nÃ¶tr karbon hedefi doÄŸrultusunda AB TÃ¼rkiye Delegasyonu ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, 'AB Ä°klim Diplomasisi HaftasÄ± 2022' etkinlikleri dÃ¼zenlendi. Kentteki bir otelde yapÄ±lan etkinlikte Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi GenÃ§lik Meclisi Ã¼yeleri, GenÃ§ GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler ve Akdeniz Ãœniversitesi'nden Ã¶ÄŸrencilere, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve kÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n etkilerinden dÃ¼nyayÄ± koruma ile iklim mÃ¼cadelesi konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalar anlatÄ±ldÄ±. PaydaÅŸlar iÃ§in bilgi ve eylem arasÄ±nda kÃ¶prÃ¼ kurmak, faaliyetleri ve iyi uygulamalarÄ± sergilemek ve daha fazla eylemi teÅŸvik etmek amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinlikte, genÃ§lerin de fikir ve Ã¶nerileri dinlendi.



'2100'LERDE DENÄ°Z SEVÄ°YESÄ° 2 METRE ARTACAK'



'Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi ve Antalya'nÄ±n DayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ArtÄ±racak Riskler ve FÄ±rsatlar' adlÄ± panelde konuÅŸan Ankara Ãœniversitesi'nden Prof. Dr. Ä°hsan Ã‡iÃ§ek, dÃ¼nyada ortalama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n son 10 yÄ±lda 1,09 derece arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Prof. Dr. Ã‡iÃ§ek, artÄ±ÅŸÄ±n karada 1,59 derece, denizler Ã¼zerinde 0,88 derece yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Deniz seviyesindeki artÄ±ÅŸtan bahseden Prof. Dr. Ä°hsan Ã‡iÃ§ek, "Son 10 yÄ±lda ortalama deniz seviyesinde her yÄ±l 3,7 milimetre artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. 2100'lerde deniz seviyesi 2 metre, 2150'de 5 metre artacak. Bu insan etkisiyle olan bir ÅŸey. Son 1000 yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k buzul Ã¶rtÃ¼lerini yaÅŸÄ±yoruz. Mutlak bir iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi kavramÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z" dedi.



'ANTALYA'DA 2100'LÃœ YILLARDA 40 GÃœN NORMALÄ°N ÃœZERÄ°NDE SICAKLIK YAÅžAYACAÄžIZ'



DÃ¼nya genelinde 2050 yÄ±lÄ±na kadar ortalama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 3.7 derece, Akdeniz Ã§anaÄŸÄ±ndaki Ã¼lkelerde, Antalya'da ise 6 derece kadar artÄ±ÅŸÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Prof. Dr. Ã‡iÃ§ek, sÄ±caklÄ±k yÃ¼kselmesinin orman yangÄ±nlarÄ±nÄ± fazlalaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Avrupa'da 2022 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan sÄ±cak hava dalgasÄ± nedeniyle Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Prof. Dr. Ã‡iÃ§ek, "Biz sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n kenarÄ±nda kaldÄ±k. Akdeniz'de 1950-1960 yÄ±llarÄ±nda ortalama 2 gÃ¼n sÄ±cak hava dalgasÄ± yaÅŸanÄ±rken 2050 yÄ±lÄ±na kadar 13 gÃ¼ne Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Antalya'da 2100'lÃ¼ yÄ±llarda 40 gÃ¼n normalin Ã¼zerinde sÄ±caklÄ±klar yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Antalya'da sÄ±cak hava dalgalarÄ± akÅŸam daha yoÄŸun yaÅŸanacak. 1950 ile 1960 yÄ±llarÄ±ndaki istatistiki normal kabul edersek, akÅŸam sÄ±cak hava dalgasÄ± arttÄ±. Bu da Antalya'da insanÄ±n refah ortamÄ±nÄ± yaratmak iÃ§in 2,5 katÄ±na yakÄ±n enerji kullanÄ±mÄ± gerektiriyor. YÄ±lda ortalama 2 bin 700 orman yangÄ±nÄ± oldu. YangÄ±n baÅŸÄ±na 8 hektar civarÄ±nda alan zarar gÃ¶rdÃ¼. KurakÃ§Ä±l ormanlarÄ±mÄ±z bulunduÄŸu iÃ§in yangÄ±na riskli halde" diye konuÅŸtu.



'ANNE SÃœTÃœNDE BÄ°LE MÄ°KROPLASTÄ°KLERE RASTLANDI'



'Gezegenimiz Ä°Ã§in' baÅŸlÄ±klÄ± panelde konuÅŸan serbest dalÄ±ÅŸ rekortmeni ve UNDP TÃ¼rkiye Sudaki YaÅŸam Savunucusu Åžahika ErcÃ¼men, dalÄ±ÅŸlarÄ±nda ve su altÄ± temizliÄŸi etkinliklerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± kirliliÄŸi anlattÄ±. DalÄ±ÅŸÄ±nda deniz dibinde Ã§ok sayÄ±da plastik atÄ±k gÃ¶zlemlediÄŸini dile getiren ErcÃ¼men, "GeÃ§en hafta ÅŸezlong ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Her dalÄ±ÅŸÄ±mda neredeyse ev dÃ¼zebilecek kadar farklÄ± eÅŸyayla karÅŸÄ±laÅŸabiliyorum. Kimisi koltuk, mangal, Ä±zgara, tekerlek, ayakkabÄ± atmÄ±ÅŸ. BunlarÄ±n en kÃ¶tÃ¼ yanÄ± deniz canlÄ±larÄ±yla buluÅŸmasÄ±na ÅŸahit olmak. Caretta carettayÄ± boynuna, ayaÄŸÄ±na ip dolanmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼yoruz. BazÄ±larÄ±nÄ± kurtarÄ±yoruz, bazÄ±larÄ±nÄ± kurtaramÄ±yoruz. DÃ¼nyamÄ±zÄ±n 4'te 3'Ã¼ suyla kaplÄ± ve denizler, su altÄ± ormanlarÄ± soluduÄŸumuz havayÄ± temizliyor. Biz denizleri kirlettiÄŸimizde sularÄ±mÄ±z, gÄ±dalarÄ±mÄ±z kirleniyor. Hepimiz haftada bir kredi kartÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde plastik yiyoruz. Anne sÃ¼tÃ¼nde bile mikroplastiklere rastlandÄ±. Bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼" dedi.



MEYER, TERÃ–R SALDIRISINI KINADI



AB TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nikolaus Meyer Landrut ise Ä°stanbul'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara ÅŸifa dileyen Landrut, terÃ¶r tehdidi karÅŸÄ±sÄ±nda omuz omuza durulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ±n son 7 yÄ±lda daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Landrut, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Son birkaÃ§ yÄ±lda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma etkilerini geÃ§miÅŸten daha fazla hissettik. Burada Ã¶nemli olan devlet baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan anlaÅŸmalar yoluyla verilen sÄ±fÄ±r emisyon kararÄ±na, 2050 yÄ±lÄ±na kadar ulaÅŸmak Ã§ok Ã¶nemli. Verilen kurallara uyarak bu hedeflere ulaÅŸmak Ã§ok Ã¶nemli. AB, TÃ¼rkiye Ã¶nemli karar aldÄ±. Burada baÅŸarÄ±lÄ± olmamÄ±zÄ±n tek yolu birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak. KararlarÄ± almasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼metlere, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na ihtiyaÃ§ var. GenÃ§ler olmazsa atÄ±lan adÄ±mlar boÅŸa gider. GenÃ§ler, Ã§evre dostu Ã¼rÃ¼nler talep ederseniz, Ã¼reticiler bunu Ã¼retir. GenÃ§ten yaÅŸlÄ±sÄ±na tÃ¼ketici davranÄ±ÅŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli. GenÃ§ler olarak sizlerin ve herkesin kiÅŸisel katkÄ±sÄ± olmalÄ±. Hepimiz tÃ¼ketimimizi azaltÄ±r, yediklerimize, atÄ±klarÄ±mÄ±za dikkat etmeliyiz. KÃ¼Ã§Ã¼k katkÄ±lar bir araya gelip, dÃ¼nyanÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtirecek. Ortak gezegenimiz ama gelecek sizin. GenÃ§ler ileriki nesillere bunu duyurmalÄ±."



'KATILIMCILAR HEDEFLERÄ°NÄ° YÃœKSELTMELÄ°'



MÄ±sÄ±r'Ä±n Åžarm el-Åžeyh kentinde sÃ¼ren BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim Zirvesi'nden anlamlÄ± kararlar Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklediklerini vurgulayan Landrut, "Åžu anda ihtiyacÄ±mÄ±z olan, beklediÄŸimiz Åžarm el-Åžeyh'ten anlamlÄ± kararlar Ã§Ä±kmasÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar hedeflerini yÃ¼kseltmeli. Ulusal katkÄ± beyanlarÄ±nÄ± daha katÄ± hale getirmeleri, daha Ã§ok beyan etmeleri ve bunlarÄ± uygulamalarÄ±. Bir iyi ve bir kÃ¶tÃ¼ haber var. KÃ¶tÃ¼ haber, hayata geÃ§irilen tedbirlere gÃ¶re kÃ¼resel Ä±sÄ±nmayÄ± 1,5 derecede sÄ±nÄ±rlayamayacaÄŸÄ±z. Belirgin derecede Ã¼stÃ¼nde. Ä°yi haber, alabileceÄŸimiz tedbirler etki yapabilir, 1,5 derece hedefine mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca yaklaÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Elimizde bÃ¶yle bir ÅŸey var. Yapabiliriz. AB liderlik yapmaya hazÄ±r. Sadece sÃ¶zle deÄŸil finansal olarak da Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapacak. TÃ¼rkiye ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z programlar var. ArtÄ±k 'bir ÅŸeyler yapmak gerek' demeyi bÄ±rakÄ±p 'nasÄ±l bir ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±' konuÅŸmalÄ±yÄ±z" diye konuÅŸtu.



'YAPMAMIZ GEREKEN SÃœRECÄ° HIZLANDIRMAK'



Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda Ã¼lkelerin uygulamalarÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen Landrut, "UygulamanÄ±n ulusal dÃ¼zeyde yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bazen ulusal dÃ¼zeydeki uygulamada gecikme oluyor. YapmamÄ±z gereken sÃ¼reci hÄ±zlandÄ±rmak. Karbondioksit emisyonu hedefine ulaÅŸmalÄ±yÄ±z. Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼ biliyoruz sadece adÄ±m adÄ±m hÄ±zlÄ± ÅŸekilde uygulamamÄ±z gerekiyor" dedi.



'AB OLARAK KARMAÅžIK DURUM KARÅžISINDA KALDIK'



Salondaki katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n nÃ¼kleer enerjinin yeÅŸil enerji kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi hakkÄ±ndaki sorusu Ã¼zerine Landrut, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Bu durum Ã§ok ciddi. AB olarak karmaÅŸÄ±k durum karÅŸÄ±sÄ±nda kaldÄ±k. Her devlet belki geÃ§miÅŸte farklÄ± enerji politikalarÄ± uygulamÄ±ÅŸ. Biz yeÅŸil enerjiye geÃ§iÅŸi Ã¼retimi desteklerken bir yandan da gerÃ§eklikle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Ara dÃ¶nemde bir miktar birbirinden farklÄ± enerji kaynaklarÄ± kullanÄ±lmaya devam edecektir. Sorunuzda geÃ§en karar, taksonomi kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman kendimizi karmaÅŸÄ±k durumda bir Ã¶dÃ¼n vermek zorunda buluyoruz. GÃ¼zel yanÄ± en azÄ±ndan doÄŸru yola gidiyoruz. Zor olan durumun karmaÅŸÄ±k ve kompleks olmasÄ±. Ortak bir taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼z mevcut. YeÅŸil enerjiye geÃ§iÅŸ taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼z bulunuyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zde yÃ¶netmemiz gereken geÃ§iÅŸ sÃ¼reci var."