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Buzları erimeye başlayan Eğirdir Gölü'nde tehlikeli yürüyüş

Isparta'da buz tutan Eğirdir Gölü üzerinde yürüyen, köpeğini gezdirenler ve masa sandalye atarak çay kahve içenler, buz tabakasının yüzde 90 erimiş olmasına ve uyarılara aldırmadı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Şubat 2022 Pazar 18:41
Buzları erimeye başlayan Eğirdir Gölü'nde tehlikeli yürüyüş

ISPARTA

Eğirdir'de Türkiye'nin 4'üncü büyük gölü ve 2'nci büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü, geçen haftalarda kısmi olarak buz tuttu.

Yağan yağmur ve lodostan sonra buz tutan alanların yüzde 90'ı eridi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Eğirdir Gölü kenarından geçenler, gölün buz tabakasının üzerinde yürüdü.

Kimisi bisiklet sürdü, kimisi köpeğini gezdirdi, kimisi de masa ve sandalyesini atarak çay kahve içti. Buz tutmuş göl üzerindeki vatandaşlar, yetkililerin olası tehlikeye karşı yaptığı anons ve uyarılara aldırmadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Buzları Erimeye Başlayan Eğirdir Gölünde Tehlikeli Yürüyüş
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