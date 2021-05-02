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Caddebostan ve Fenerbahçe sahillerini deniz salyaları sardı

Marmara Denizi'nin pek çok noktasında görülen deniz salyaları, Caddebostan ve Fenebahçe sahillerini sardı. Anadolu yakasında yaşayanların yürümek ve bisiklete binmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen sahil şeridindeki deniz salyaları denizde kirliliğe neden oldu. Suyun yüzeyini kaplayan deniz salyaları havadan da görüntülendi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Mayıs 2021 Pazar 16:32
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Caddebostan ve Fenerbahçe sahillerini deniz salyaları sardı

TEKNEYLE AÇILMAK İSTEMİYORLAR

Fenerbahçe Sahili'nde bulunan Dalyan Kayıkhanesi'nin sorumlusu Levent Oğuz, "Deniz salyası dediğimiz şey aslında çamur. Denizin dibinde olan bir çamur normalde. Isıyı da gördükten sonra tekrar yukarı çıkan bir plankton. Canlı bir tabaka. Deniz bunu atamıyor. Kirlilikten kaynaklanan bir durum söz konusu. Tamamen çevreye zarar veren, tabiatın, balıkların zarar gördüğü bir durum. Kötü bir manzara, çamur halini görüyorsunuz. Tekneleri etkiliyor, zaten insanlar tekne ile çıkmak istemiyor. Denizin kenarına geldiğinizde böyle bir görüntüyle karşılaştığınızda siz de çıkmayı düşünmezsiniz" dedi. 


Tekne sahibi Yavuz Erdun da  "Deniz tutkunuyum, yaşımız tutmuyor ama bu salyalar, 70-80 yaşındaki balıkçı ağabeylerimizin dediğine göre zaman zaman bu durumlar oluyordu fakat deniz bu salyaları karaya vurduğu için denizin kendi organik temizlenmesi gibi bahsediyorlardı. Fakat şimdi her taraf dalgakıran ve beton olduğu için deniz bunu kusamıyor ve lodosla buraya geliyor. Poyrazla Yalova'ya gidiyor gibi bir durum oluyor. Aslında denizin kendini temizlemesi. Bakteriler, yosunlar, denizanaları gibi şeyleri karaya kusması lazım. Kusamıyor, bundan dolayı birikinti yaşıyoruz" diye konuştu. Erdun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde burada tekneye bindiğiniz yerdedenize girebilirsiniz. O kadar temiz ve berrak bir su oluyor ama böyle durumlarda bırakın denize girmeyi bir yerimizin bir yere değmesini bile istemiyoruz. Halatları çekerken elimize gelen şeyden pek mutlu değiliz. Aynı zamanda beraberinde kimyasalları da tutabildiği için bizi rahatsız ediyor."  

Caddebostan Sahili'nde evi olan Celalettin Çakmak, "Şimdi büyükşehirin çalışması var, güzelleştirmeye çalışıyor. Koku geliyor ama gidecek gibi görünüyor. Bundan sonra güzelleşecek inşallah" dedi.

Sahil kenarındaki einde yaşayan Nehir ise, "Gerçekten doğamız daha da kirleniyor. İnşallah doğamız daha da kirlenmez. Biz geçtiğimiz gün kuşlara ekmek atarken gerçekten iğrenç kokuyordu. Ama şuanda iyileşir daha da iyileşir" şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 02.05.2021 16:33
Anahtar Kelimeler:
CaddebostanSahilFenerbahçeMarmara DeniziDeniz Salyası
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