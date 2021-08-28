Çakıcı’nın Karadeniz turu için yeğenleride eşlik edecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Alaattin Çakıcı, 643. Kırkpınar Ağası Edirneli ve aynı zamanda Altunhan Şirketler Grubu'nun sahibi olan Mustafa Altunhan'ı Saroz'da ziyaret ettikten sonra buradan yatıyla İğneada’ya geçerek dostlarıyla bir müddet beraber olmuştu. Alaattin Çakıcı, Saroz’dan sonraki ziyaretini yeşilin her tonunun olduğu, dağ ve denizin birleştiği nokta olan ülkemizin cennet noktalarından biri olan İğneada’ya yaparak gerçekleştirmişti.

Çakıcı Bodrum ve Çökertmede tatiline devam ediyor.

Bir süre önce Saroz körfezi ve iğne adaya dostlarını ziyaret etmesinin ardından. Eylül ortasında da doğu Karadeniz’e yeğenleri Bora ve Cihan ile bu yolculukta eşlik edeceği söyleniliyor.