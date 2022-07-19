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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak

19 Temmuz 2022 Salı 14:03
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 Destek Personeli Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınmak suretiyle sözleşmeli 20 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar başvurularını 19/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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