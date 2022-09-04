Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,68
DOLAR
18,21
STERLİN
20,99
EURO
18,15
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ....
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik...
Kamu İhale Kurumu 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 10...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tur otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 54 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü Özgür Ercan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yaralılardan 45'i  ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

04 Eylül 2022 Pazar 20:21
Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü 54 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

(Çanakkale), (DHA)

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Ezine ilçesi çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Kocaeli'den Çanakkale'ye giden Özgür Ercan'ın kullandığı, 34 KLC 80 plakalı, 52 yolcu ve 2 muavinin olduğu, 'Kılıçbey' turizm ve seyahat acentesine ait tur otobüsü, kontrolden çıkıp, su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın (63) hayatını kaybettiği kazada şoför dahil yaralanan 54 kişi çevre ilçelerde çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından tedavisi sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür Ercan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca kazada yaralananlardan 45'i taburcu olurken, Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkalede 1 Kişinin öldüğü 54 Kişinin Yaralandığı Kazada Otobüs şoförü TutuklandıYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'ın 8 aydaki taciz ve ihlal sayısı 1123'e ulaştı
Yunanistan'ın 8 aydaki taciz ve ihlal sayısı 1123'e ulaştı
Maltepe sahilinde batan geminin yüzeye çıkarılan parçalarından koku yayılıyor iddiası
Maltepe sahilinde batan geminin yüzeye çıkarılan parçalarından koku yayılıyor iddiası
Küçükçekmece'de kafedeki kavga: Sosyal medyada tehditler yağdırdı, cephanelik çıktı
Küçükçekmece'de kafedeki kavga: Sosyal medyada tehditler yağdırdı, cephanelik çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans