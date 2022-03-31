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Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Mart 2022 Perşembe 16:22
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodosun yarın fırtınaya dönüşmesi beklendiğinden Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bütün feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarınki tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleAdalarFeribot Seferleri
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