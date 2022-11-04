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Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi
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Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi

04 KasÄ±m 2022 Cuma 14:12
Ã‡anakkale'de otel satÄ±ÅŸ ihalesi

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  MÃ¼lkiyeti Ã‡anakkale Ä°l Ã–zel Ä°daresi'ne ait AyvacÄ±k ilÃ§esi Behramkale kÃ¶yÃ¼nde bulunan 4.501,39 metrekare yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ otel vasfÄ±ndaki taÅŸÄ±nmaz 17 KasÄ±m 2022 tarihinde Ä°l Ã–zel Ä°daresi Hizmet BinasÄ± Ä°l Genel Meclisi ToplantÄ± Salonu'nda 2886 SayÄ±lÄ± Kanunun 36. maddesi uyarÄ±nca kapalÄ± teklifle satÄ±lacak.

Ä°haleye ait ÅŸartname mesai saatleri iÃ§erisinde Ä°l Ã–zel Ä°daresi Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden temin edilebilir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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