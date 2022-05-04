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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:10
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor

ÇANAKKALE feribot iskelesinde, Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine gitmek üzere dönüşe geçen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini Ege sahillerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale'de yoğunluk oluşturdu. İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki çeşitli kentlerde yaşayan vatandaşların geçiş güzergahı olan Çanakkale'de, bu bayram 1915 Çanakkale Köprüsü ilk kez kullanıldı. Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen tatilcilerin bir bölümü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları tercih etti. Deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarında saatsiz olarak sefer yaptı. Buna rağmen Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleTatilcilerDönüş Yoğunluğu
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