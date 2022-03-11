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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları yarın başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2022 Cuma 16:32
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları yarın başlıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, yarın Çimenlik Kalesi'nde düzenlenecek Zafer Haftası açılış töreniyle başlayacak. 

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri yarın Çimenlik Kalesi'nde düzenlenecek tören ile başlayacak. Etkinlikler hafta boyu devam edecek. Zafer'in kazanıldığı 18 Mart günü ilk tören, saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayacak törende, üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya bayrağa toka edilecek, 21 pare top atışı yapılacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erecek. 

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören ise saat 11.00'de Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından, günün önemine ilişkin konuşmalar yapılacak. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunacak. Şehitlik defteri imzalanıp, kabirlerine karanfil bırakılacak. Çanakkale Boğazı'nda Deniz Kuvvetleri geçit töreni gerçekleştirecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Deniz Zaferinin 107nci Yıl DönümüKutlama
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