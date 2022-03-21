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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
21 Mart 2022 Pazartesi 14:09
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 48 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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