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Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak

09 Ekim 2022 Pazar 13:22
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çankaya Üniversitesi’nin ilanda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 24, 23,31. ve 50/d maddeleri ile Üniversite Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır."

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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