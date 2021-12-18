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Cemevlerine yasal statü tanınması için çalışmalarımızı yaptık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Alevi inancını ve vatandaşlarımızı reddeden politikaları reddediyoruz. Cemevlerine yasal statü tanınması noktasında bizler de Adalet Bakanlığı olarak mevzuat anlamında çalışmalarımızı yaptık” dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Aralık 2021 Cumartesi 16:03
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Cemevlerine yasal statü tanınması için çalışmalarımızı yaptık

TUNCELİ

Bakan Abdulhamit Gül, Elazığ'dan karayolu ile Tunceli'ye geldi. Valilik makamında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Gül, Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Mehmet Ali Özkan'dan bilgi aldı. Bakan Gül ve beraberindeki heyet daha sonra Tunceli Adliyesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Gül ardından Tunceli Cemevi’ni ziyaret etti.

'KERBELA HÜZNÜ HEPİMİZİN ORTAK HÜZNÜDÜR'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gül, “Baba Mansur’un, Düzgün Baba’nın, Ana Fatma ve nice ulu erenlerin bulunduğu coğrafyaya saygımızı ve sevgimizi arz etmek üzere ve maneviyatı yaşamak üzere ziyarette bulunduk. Türkiye’de 84 milyon vatandaşımız her konuda farklı düşüncede olabilir fakat bir konuda hepimiz ortak kanaate sahibizdir. O da ehlibeyt sevgisidir, Hz. Ali, Hz. Hasan sevgisidir. Kerbela hüznü hepimizin ortak hüznüdür, acımızdır. Bizim geçmişimiz de geleceğimiz de birliktedir. Bin yıldır bu coğrafyada alevi kardeşlerimiz, bu toprakların asli huzuru olarak yaşamıştır ve yaşayacaktır" dedi.

'CEMEVLERİNE YASAL STATÜ TANINMASI, HAKLI TALEP'

Geçmişte alevi inancını ve vatandaşları reddeden politikaları reddettiklerini belirten Bakan Gül, şunları söyledi:

“Yaklaşımımız ve tutumumuz ortadadır. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Özellikle cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz. Cemevlerine yasal statü tanınması noktasında bizler de Adalet Bakanlığı olarak, mevzuat anlamında çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda haklı ve hukuki talepleri yerine geleceğine inanıyoruz. Bunlar haklı taleptir. Bu taleplerin karşılanması da meşrudur. Hükümetimiz bu haklı talebi yerine getirecektir. Ben cemevi dedelerine de teşekkür ediyorum. Hepimizin evi, ocağı, dergahı aynıdır, 84 milyon insan birdir. Kardeşliğimizi nice bin yıllara ulaştıracağız.”

DHA

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Cemevlerine Yasal Statü Tanınması Için çalışmalarımızı Yaptık
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