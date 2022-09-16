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Çeşme açıklarında tekne battı; 5 kaçak göçmen öldü

16 Eylül 2022 Cuma 14:53
Çeşme açıklarında tekne battı; 5 kaçak göçmen öldü

 İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik unsurları tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Uçburun sahili açıklarında meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından denizde 11, sahilde 3 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde batan teknede 20 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeşmeKaçak Göçmen
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