Çetin Emeç mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Uğradığı silahlı saldırı sonucu 7 Mart 1990'da hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı. Törene Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Eski İstanbul Milletvekili gazeteci Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan Hızlan, iş insanı İnan Kıraç ile yakınları ve gazeteci dostları katıldı. Çetin Emeç için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.





"BİZ ÇETİN EMEÇ'İN YOLUNU SÜRDÜRÜYORUZ"



Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan “Çetin Emeç bizim meslek büyüğümüz. Benim şu anda bulunduğum makamdaydı Çetin Emeç, hunharca şehit edildiğinde. Biz onun yolunu sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Onun açtığı temiz bir yol. Gazetecilik yolu. Birleştirici, demokratik bir tutum almaya, merkezde yer almaya onun ilkeleri çerçevesinde yol almaya devam edeceğiz. Çetin Bey'i anmaya da devam edeceğiz. Çünkü onu anmak demek onu unutmamak demektir. Görevi başında şehit edilen gazeteciler anmak demek. Türkiye'nin aydınlık yolunu anmak demektir. Bunu her zaman sürdüreceğiz. Buraya gelen, gelmeye devam eden bütün Çetin Emeç dostlarına çok teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin Çetin Emeç'e. Nur içinde yatsın. Her yıl burada Çetin Emeç'i anmaya ısrarla devam edeceğiz" dedi.





“ÇETİN EMEÇ, UNUTULMAZLAR ARASINDA YERİNİ ALIYOR"



Hürriyet gazetesi yazarı Doğan Hızlan “İnsanların dostlarının kaybının ardından her yıl acısı artar. Çetin, çok eskiden dostumdu. Bir özelliği de dürüstlüğü ve işine adanmışlığı. Nerede ne olursa olsun Çetin'in bir işi varsa bir iş başındaysa, bir gazetedeyse her şeyi bırakır o işe odaklanırdı. Giyimi kuşamı ve insanlar karşı olan durumu ile Çetin gerçekten unutulmaz bir dostumuzdu. Onun için nur içinde yatsın. Her sene onu acı ile anıyoruz. Unutulmazlar arasında yerini alıyor" diye konuştu.





“İLELEBET İSMİ CUMHURİYETLE BERABER YAŞAYACAKTIR"



Gazeteci Oktay Ekşi “Sevgili Çetin Emeç ile 60 yıldan fazla bir dostluğum var. Gazeteciliği her şeyin üzerinde tutardı. Genel Yayın Yönetmeni olarak gazetenin başlıklarını atarken olayın daha sonraki aşamasını göz önünde tuttuğunu bilirdim. O da zaten bunu ifade ederdi. Çetin Emeç mesleğinin A'sından Z'sine kadar yani son nefesine kadar dik duyurmayı, inançlarının uğrunda gazetecilik yapmayı ama hiç bir zaman gerçeklerden kopmamayı temel almış bir meslektaşımızdı. Son derece medeni bir insandı. Son derece yaşamayı seven ve ülkeye, insanlara ışık tutmayı görev sayan bir meslektaşımızdı. Onun laik cumhuriyet için verdiği mücadele üzgünüm ki onu bugün burada anmamıza neden olan olayı yaşamasına yol açtı. Zaten Çetin Emeç o dönemin aynı şekilde laik cumhuriyet için canını veren insanlar arasında ikincisi oldu. Birincisi Muammer Aksoy, ikincisi Çetin Emeç. Çetin Emeç bu dizinin bu laik cumhuriyete dönük ona düşman olan kesimlerin, ülkemize katlanmak zorunda bıraktığı acılardan biri olarak hafızamızda yaşamaktadır. İlelebet de ismi Cumhuriyetle beraber yaşayacaktır" diye konuştu.