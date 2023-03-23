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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

23 Mart 2023 Perşembe 15:47
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” çerçevesinde mülakat sonucuna göre ilan metninde belirtilen şartlar dahilinde 500 Sözleşmeli Personel alınacak.

KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere her bir branş için ilana çıkılan kadro sayısının 2 katı kadar aday sözlü mülakata tabi tutulacak.

Adayların başvurularını 27 Mart 2023 tarihine kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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