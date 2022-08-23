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Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

23 Ağustos 2022 Salı 15:53
Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

Oyuncu Ahmet Civan Canova (67) bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Civan Canova 20 Ağustos’ta hastanede hayatını kaybetti. Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de töreni düzenlendi. Törenin ardından, Civan Canova’nın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı cenaze namazı için Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazına sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazının ardından Civan Canova Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. 


 

"37 YILLIK ARKADAŞIMDI, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Cenazeye katılan oyuncu Tuna Arman "Çiçek Taksi dizisinde uzun yıllar birlikte çalıştık. 1985’te ilk tiyatroya adım attığımda o oyuncuydu ben dansçıydım o şekilde tanışmıştık. 37 yıllık arkadaşımdı çok üzgünüm. Gerçekten insan olan biri öldü" dedi. 

Civan Canova’nın eski eşi Açelya Akkoyun "Civan çok iyi bir insandı. Çok özel bir ruhtu. Eminim bütün eserleri yaşayacaktır. Çok şanslı bir coğrafyayız, Civan Canova gibi biri geldi geçti bu dünyadan. Çok özel bir insandı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Civan Canova
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