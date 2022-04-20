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Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 12:43
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 ayrı mağara tespit etti. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi. Mağaralarda yapılan aramalarda şu ana kadar; 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, Doçka makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 el bombası, 2 bin 500 adet hafif silah mühimmatı, büyük telsiz, küçük telsiz, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Silah Ve MühimmatPençeKilit OperasyonuMSB
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