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Çorum Valisi Çiftçi: Test yaptığımız her 100 vatandaşımızdan, 20’si pozitif

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2021 Salı 13:38
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Çorum Valisi Çiftçi: Test yaptığımız her 100 vatandaşımızdan, 20’si pozitif

ÇORUM - Çorum'da vaka oranlarının yükselişe geçtiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Test yaptığımız her 100 vatandaşımızdan yaklaşık 20’sinde pozitif vakaya rastlıyoruz. Hem sevdiklerimiz açısından hem de kendimiz açısında tedbirlere uymak hayati önem taşıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Güncel haritada Çorum, 351,05’den 436,31’e yükseldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, basın toplantısı düzenleyerek, kentteki son durum hakkında bilgi verdi. Vali Çiftçi, “Vaka sayılarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çorumlulardan şunu istirham ediyorum, kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim, aşılarımızı yaptıralım. İlimizde birinci ve ikinci doz aşısını yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın oranı yüzde 77,4. Yani oldukça yüksek bir oran. 12 yaş ve üstünde vatandaşlarımızda ise bu oran yüzde 74,95’tir. Bu rakamlar bize hem aşılama rakamlarının hem de vaka sayılarının yüksek olduğunu gösteriyor. Vaka oranlarındaki artış sadece ilimize has değil. Genelde bütün Karadeniz illerinde yükseliş trendinin olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘ŞU ANDA 4’ÜNCÜ PİK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ’

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Vali Çiftçi, “Yapılan testlerin vakaya dönüşme oranı yüzde 18,51’dir. Test yaptığımız her 100 vatandaşımızdan yaklaşık 20’sinde pozitif vakaya rastlıyoruz. Hem sevdiklerimiz açısından hem de kendimiz açısında tedbirlere uymak hayati önem taşıyor. Pandeminin ilk ortaya çıktığı zamandan günümüze kadar ilimizde yaklaşık olarak 1272 vatandaşımız vefat etti. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 159 hastamız yatarak tedavi görüyor. 21 hastamız yoğun bakımda, 16 hastamızın ise entübe olarak tedavisi sürüyor. Şu anda 4’üncü pik dönemini yaşıyoruz. Bundan öncede 3 defa pik dönemini yaşadık. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de zaman zaman bölgesel olarak böyle yükselişler oluyor. Bir müddet sonra vakalar düşüşe geçiyor. Bizim de şu anda yaşadığımız 4’üncü pik döneminin etkisi” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çorum Valisi ÇiftçiTESTKoronavirüsVaka Sayısı
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