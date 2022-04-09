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Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan genelge ile, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
09 Nisan 2022 Cumartesi 15:27
Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Covid-19 Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA,(DHA)- Normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun alacağı tedbirler uygulanacak. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
RESMİ GazetedeCovid19 GenelgesiYayımlandıYeni Çağrı
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