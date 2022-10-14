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Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri

14 Ekim 2022 Cuma 15:23
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Adana ili Çukurova Belediye Başkanlığı, büfe, çay ocağı, tenis kortu, halı saha, kafeterya vb. nitelikte 15 adet ticarethaneyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklifle kiraya verecek.

İhale, Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda 26 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir ve temin edilebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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