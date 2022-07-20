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Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:25
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) 99 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemleri 20/07/2022 - 03/08/2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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