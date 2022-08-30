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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

30 Ağustos 2022 Salı 16:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, yüksek yargı üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri, askeri ve sivil erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkarak tebriklerini iletti. Beştepe'deki tören yaklaşık yarım saat sürdü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan30 Ağustos Tebrikleri
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