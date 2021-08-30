Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zaferin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM başkanvekilleri ve üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller ile bürokratlar Erdoğan’a tebriklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile bazı ülkelerin büyükelçileri de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı. Tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen farklı rütbelerden askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi. Salgın nedeniyle maske takan katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan selamlaştı.