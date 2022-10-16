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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BAE Devlet BaÅŸkanÄ± Nahyan ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri Devlet BaÅŸkanÄ± Åžeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

16 Ekim 2022 Pazar 15:16
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BAE Devlet BaÅŸkanÄ± Nahyan ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Â Ä°STANBUL(DHA)

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä± telefonla arayan BirleÅŸik Arap Emirlikleri Devlet BaÅŸkanÄ± Åžeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, BartÄ±nâ€™da meydana gelen maden ocaÄŸÄ± patlamasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in taziyelerini iletti.

TÃ¼rkiye-BirleÅŸik Arap Emirlikleri iliÅŸkilerinin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlardan ticarete, enerjiden ulaÅŸÄ±ma, altyapÄ±dan teknolojiye, geniÅŸ bir yelpazede gÃ¼Ã§lenen iÅŸ birliÄŸinin askeri ve savunma sanayii alanlarÄ±na da teÅŸmil edilmesi hususunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanBaeTelefon
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