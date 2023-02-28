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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok

28 Şubat 2023 Salı 16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok

Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesinde) Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız." diye konuştu.

"(Kentsel dönüşüm) Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz.

Deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerinde aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz.

Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKentsel Dönüşüm
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