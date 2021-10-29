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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 14:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Tebriklerin kabulü, koronavirüs salgını nedeniyle maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhuriyet Bayramı Tebrikleri
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