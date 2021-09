Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlardan da söküp atacağız

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "El birliği içerisinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da söküp atacağız. Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri asırlarca birlikte yaşadığımız, gelecekte de yine her alanda iş birliği içinde olacağımız dostlarımız olarak biliyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış törenine gönderdiği video mesajda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e başkonsolosluğun açılış sürecinde verdiği destek için teşekkür etti. Erdoğan, "Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır. Başkonsolosluğumuz yalnızca vatandaşlarımızın değil, siz Sancaklı kardeşlerimizin de hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Başkonsolosluğumuz gerçekleştireceği faaliyetlerle bu bağın daha da pekiştirilmesini sağlayacaktır. Sırbistan ile iş birliğimiz kazan-kazan temelinde her alanda günden güne gelişiyor. İş adamlarımız Sırbistan'ın her bölgesinde istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçiriyor. Sancak'ın altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Yeni Pazar-Tutin yolu inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. Belgrad-Saraybosna otoyolu ve hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleri de Sancak'ın bölgeyle bütünleşmesini sağlayacak. Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. TİKA'mızda kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Tüm bu konularda verdiği destekten dolayı değerli dostum Sayın Vucic'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'İLK DESTEK VEREN LİDERLERDEN BİRİ DE SAYIN VUCİC OLDU'



Erdoğan, Sancaklı vatandaşlara 15 Temmuz darbe girişiminde sergiledikleri dayanışmanın aralarındaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic oldu. Sayın Vucic'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. El birliği içerisinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da söküp atacağız. Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri asırlarca birlikte yaşadığımız, gelecekte de yine her alanda iş birliği içinde olacağımız dostlarımız olarak biliyoruz. Balkan haklarının dostluk, dayanışma ve iş birliği ruhuyla hareket ettikleri takdirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyorum. Bu düşüncelerle Başkonsolosluğumuzun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."