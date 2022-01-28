Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii'nin açılışını yaptı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi içinde yapımı tamamlanan Gülhane Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi içinde inşası tamamlanan Gülhane Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, daha sonra caminin açılışı için düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Erdoğan, muhteşem bir mescidin açılışını yaptıklarını belirterek, "Burada, Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği oldu. Bundan dolayı da Ziraat Katılım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Gülhane Üniversitesi Hastanesi'nin içinde, böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin tamamı ile manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabbimiz ne buyuruyor; 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de onlar için cennette bir beyt, ev, saray inşa ederim' diyor. Bu mescidin, bu caminin yapımında emeği olanları tekrar şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Burada yapılacak ibadetlerin ve öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek onlar için de hazırlanmış olan çalışma alanlarının gayet güzel olduğunu gördüm. Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından, mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar. Tekrar Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı'nın yaptırdığı duanın ardından caminin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan bu sırada, 'Mamak burada reisinin yanında' sloganlarına, "Ben de sizlerin yanındayım" diye karşılık verdi.



Öte yandan açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da katıldı.