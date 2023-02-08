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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz depremlerden etkilenen 10 ilde 1 yıl içinde yeni konutlar inşa etmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştirmek." dedi.

08 Şubat 2023 Çarşamba 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz depremlerden etkilenen 10 ilde 1 yıl içinde yeni konutlar inşa etmek

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına  müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi, basın mensuplarının da bunlara fırsat vermemesini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKahramanmaraşDepremYeni Konutlar
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