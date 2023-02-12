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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

12 Şubat 2023 Pazar 17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

İstanbul

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DepremCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKatar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
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