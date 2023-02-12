Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.