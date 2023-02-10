Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,38
DOLAR
18,84
STERLİN
22,82
EURO
20,14
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 Sözleşmeli Personel alıyor
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü 109...
Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Diş Hekimliği Fakültesi Dr....
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar...
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor

10 Şubat 2023 Cuma 18:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu;

"Ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanındadır.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin.

Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.

Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür, tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür.

Özellikle sosyal medya platformları vasıtasıyla yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanPersonelGörev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi
"Asrın felaketi"nde KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi Adıyaman'da yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesabındaki yardımların her kuruşu deprem bölgesinde harcanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD hesabındaki yardımların her kuruşu deprem bölgesinde harcanıyor
Deprem paylaşımları yaparken dikkat edin!
Deprem paylaşımları yaparken dikkat edin!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans