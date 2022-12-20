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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 Sözleşmeli Personel alacak

20 Aralık 2022 Salı 13:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ilgili hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle merkez teşkilatı için 15 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 adet Destek Personeli, taşra teşkilatı için 54 adet Büro Personeli, 54 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 25 adet Destek Personeli olmak üzere toplam 155 adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı - Kamu İş İlanları (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 02/01/2023-15/01/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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