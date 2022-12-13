Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "İletişim Uzman Yardımcısı" unvanıyla 30 personel alacak.



Başvurular 19 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) "https://gaziodm.gazi.edu.tr" internet adresi üzerindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek "https://basvuru.gazi.edu.tr" üzerinden yapılacak.



Yazılı sınav 5 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.



Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesinde yer alacak.



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