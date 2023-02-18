Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Bültende, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon lira şahsi bağış yaptı", "Afet bölgesindeki yardım dağıtımında Suriyelilere öncelik veriliyor", "Kızılhaç Federasyonu Türkiye'ye deprem yardımı yapmadı", "Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor" ve "Afet bölgesine gönderilen yardım tırları engelleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı

18 Şubat 2023 Cumartesi 12:15
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 16-17 Şubat Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon lira şahsi bağış yaptı", "Afet bölgesindeki yardım dağıtımında Suriyelilere öncelik veriliyor", "Kızılhaç Federasyonu, Türkiye'ye deprem yardımı yapmadı", "Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor" ve "Afet bölgesine gönderilen yardım tırları engelleniyor" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 310 milyon lira şahsi bağış yaptığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, Diyanet İşleri Başkanlığının, cuma namazı sonrasında depremden etkilenen iller için yardım çağrısında bulunduğu, vatandaşların yoğun ilgisiyle toplanan nakdi yardımın 310 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

"Türkiye Tek Yürek" adlı yardım programına telefonla bağlanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, toplanan bu 310 milyon liralık nakdi yardımı AFAD'a bağış olarak aktardığı kaydedilen bültende, Erbaş'ın bu bağışın toplanan yardım parası olduğunu özellikle belirttiği, kendi adına ise 3 maaşını bağışladığı ifade edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Afet bölgesindeki yardım dağıtımında Suriyelilere öncelik veriliyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, bölgeye gönderilen, barınma, gıda gibi yardımlara yer verildi. Bültende, bölgedeki yardımlar konusunda kimseye öncelik tanınmadığı, depremden etkilenen tüm afetzedelere yardım ulaştırma faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kızılhaç Federasyonu Türkiye'ye deprem yardımı yapmadı" iddiasının da doğru olmadığı bildirilen bültende, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC), 7 Şubat'ta depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için 70 milyon frank değerinde acil uluslararası yardım başvurusu başlattığı, daha sonra bu rakamı 200 milyon franga çıkarttığı belirtildi.

IFRC'nin, 16 Şubat'ta ise uluslararası acil yardım çağrısının, "200 milyondan 650 milyon İsviçre frangı"na çıkarıldığını duyurduğu aktarılan bültende, "Federasyon için toplanan bağışlar Kızılay'a aktarılmakta ve Kızılay'ın deprem kapsamındaki yardım faaliyetlerinde kullanılmaktadır." denildi.

- "Cenazeler, tutanakla kayıt altına alınarak defnedilmekte"

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cenazeler kimsesizler mezarlığına gömülüyor" iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen afet bölgelerinde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti, titiz bir şekilde yapılmakta ve naaşları yakınlarına ivedi şekilde teslim edilmektedir. Arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan ve kimlik tespiti yapılamayan cenazeler için teşhise elverişli fotoğraf çekilmekte, parmak izi ve DNA örneği alındıktan sonra cenazeye bir numara verilerek kayıt altına alınmaktadır. Cenazeler, defin ruhsatı düzenlenmesi, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlığın bu numarayla ilişkilendirilerek tutanakla kayıt altına alınmasının ardından defnedilmektedir."

"Afet bölgesine gönderilen yardım tırları engelleniyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu bildirilen bültende, depremler nedeniyle bölgeye giden yardımların, koordinasyon içinde afetzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Bölgedeki akut dönemin bitmesinden dolayı bölgeye yardım taşıyan araçların depolara yönlendirildiği hatırlatılan bültende, "Depolarda toplanan yardımlar, AFAD eliyle koordineli bir şekilde dağıtılmaktadır. Bu uygulamadaki amaç 'engelleme' değil, afetzedelerin ihtiyacına göre ve daha düzenli yardım sağlarken bölgedeki yardım aracı karmaşasının önüne geçmektir. 'Engelleme' iddiaları tamamen asılsızdır." ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Iletişim BaşkanlığıDepremDezenformasyon BülteniCenazeler Kimsesizler Mezarlığına GömülüyorAfet Bölgesine Gönderilen Yardım Tırları EngelleniyorKızılhaç Federasyonu Türkiyeye Deprem Yardımı YapmadıAfet Bölgesindeki Yardım Dağıtımında Suriyelilere öncelik VeriliyorYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans