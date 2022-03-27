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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Katar’da yuvarlak masa toplantısı

Doha Forumu Kapsamında İletişim Başkanlığınca ‘Bölgeselden Küresele: Ukrayna’daki Savaşın Orta Doğu Üzerine Etkileri’ başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mart 2022 Pazar 18:17
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Katar’da yuvarlak masa toplantısı

KATAR, (DHA)-
Bu yıl ‘Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik’ temasıyla düzenlenen Doha Forumu bünyesinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası politik mimariye etkisi, krizin Orta Doğu’ya jeopolitik yansımaları, Türkiye’nin arabuluculuk çabaları gibi hususlar masaya yatırıldı.

Doha News Görsel, Video ve Planlama Bölümü Baş Editörü Razan Saffour moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, SETA Vaşington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Alptekin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Güner, Al Jazeera English Kıdemli Muhabiri Jamal Elshayyal ve Katar Üniversitesi İbn-i Haldun Merkezi Kıdemli Uzmanı Dr. Ali Bakır konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Abdullah Erboğa, Al Jazeera’de Araştırmacı Gazeteci Ali Zalat, Doha Enstitüsü Anlaşmazlık Çözümü Uzmanı Maysa Ebu Hilal ile Edinburg Üniversitesi’nde Araştırma Uzmanı Khadıjah Elshayyal katılım sağladı.

Toplantıda sadece Karadeniz Havzasına değil uluslararası barış ve güvenliğe topyekun bir tehdit unsuru taşıyan Rusya-Ukrayna savaşı derinlemesine ele alınırken, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Orta Doğu’ya yönelik yansımalarında bölge devletlerinin karşılaştığı tehdit ve sınamalarda iş birliği yapılması ile krizin çözümünde diplomasi ve diyaloğun öne çıkarılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan Doha Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir ile Katar Hükümet İletişim Ofisi Direktörü Dr.Sheikh Thamer Hamad bin Thamer Al Thani bir araya gelerek iki ülkenin medya ve  iletişim alanlarında işbirliğine yönelik görüşmelerde bulundu. 

Görüşmede Katar ve Türkiye arasında ortak kamu diplomasisi faaliyetleri, dezenformasyonla mücadele, iş birliği yapılabilecek muhtemel alanlar gibi konular ele alınırken, küresel ve bölgesel krizlerde uluslararası platformlarda birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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Doha ForumuCumhurbaşkanlığı Iletişim BaşkanlığıYuvarlak MasaBölgeselden KüreseleUkraynadakiUkraynadaki Savaşın Orta Doğu Üzerine EtkileriYeni Çağrı
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