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Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu gasilhanesinden alındı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Haziran 2022 Perşembe 10:19
Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu gasilhanesinden alındı

İSTANBUL - Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak. Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılacak olan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkının NaaşıZincirlikuyu Gasilhanesi
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