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Dalış okulları 1 Temmuz'u bekliyor

Pandemi öncesi yılın 12 ayı su altı tutkunlarına ev sahipliği yapan Antalya'daki dalış noktaları, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılıp yaz sezonunun açılmasını bekliyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Haziran 2021 Pazar 09:51
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Dalış okulları 1 Temmuz'u bekliyor

ANTALYA

Antalya'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi göreceği günleri bekliyor. Turizm kenti Antalya'nın merkezi ve falezleri olmak üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş ve çevresinde dalış turizmi için oluşturulan noktalardaki su altı güzellikleri, fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştirilecek.

SAHİL ŞERİDİNDE 222 NOKTAYA DALIŞ

Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen su altı severler, rezervasyonlarını tatil planlarına göre yaptırıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar uzanan sahil şeridinde 222 farklı dalış noktası bulunan Antalya, su altı zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 80'in üzerinde dalış okulu, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyordu. Pandemi nedeniyle ara verilen ve yasaklanan turlara, 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamanın kaldırılıp başlanması bekleniyor. Dalış merkezleri, sezon için bütün hazırlıklarını yaptı.

DENİZİN ALTI, ÜSTÜNDEN HUZURLU

Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistlerin Antalya'nın su altı zenginliklerine hayran kaldığını, özellikle dalış sırasında caretta carettalarla yaşadıkları deneyimleri unutamadıklarını söyledi.

Sezonda dalış okulları aracılığıyla yüzlerce amatör ve profesyonel su altı tutkununun dalış için geldiğini anlatan Yardan, "Geçen yıl her sektörde olduğu gibi dalış sektörü de pandemiden olumsuz etkilendi. Bu yıl bu etkinin biraz daha azalmasını, gelecek yıl ise tamamen bitmesini bekliyoruz. Su altının güzelliği, dünya sorunlarını suyun üstünde bırakmanızı ve her şeyden uzaklaşmanızı sağlıyor. Denizin altı üstünden huzurlu" diye konuştu.

SU ALTINDA EŞSİZ DENEYİM

İnsan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar, su altı tutkunlarına eşsiz deneyim yaşatıyor. Tarihi batıkların yanı sıra son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta carettaların avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiDalış OkullarıSu Altı
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