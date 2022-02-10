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Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı M.C.B. (23) ile tartışan Damla Kuş'un şüpheli ölümü ile ilgili av tüfeğinin misafir kaldıkları evin sahibi M.C.'ye ait olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli M.C.B. ise ifadesinde, Damla Kuş'un intihar ettiğini ileri sürdü.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
10 Şubat 2022 Perşembe 16:06
Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi

Olay, Ferizli ilçesi, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Damla Kuş, dini nikahla birlikte yaşadığı M.C.B. ile cezaevindeki annesini görmek için hafta sonu Konya'dan yola çıktı. Kocaeli'nin Gebze ilçesine gidecek olan Damla Kuş ve M.C.B., Ferizli'de yakınlarının yanına uğradı. Dün akşam saatlerinde Damla Kuş ile M.C.B. kaldıkları evde tartıştı, bu sırada Damla Kuş av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Damla Kuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Kuş'un cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DA İFADESİ ALINACAK 

Polis ekipleri, M.C.B. ve ev sahibi M.C.'yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıkası olan, yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıkan M.C.B. ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada av tüfeğini aldığını, 'Yapma' demesine rağmen kendisini vurarak intihar ettiğini iddia etti.

Gözaltına alınan M.C.'nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Av tüfeğinin M.C.'ye ait olduğu belirlendi.

Damla Kuş ve M.C.B.'nin olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocukları Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından koruma altına alındı. Küçük çocuğun, pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

DHA

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