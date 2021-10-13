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Dane mısır satışı yapılacaktır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ekim 2021 Çarşamba 10:41
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Dane mısır satışı yapılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2021 yılı istihsali tahmini 1.750.000 Kilogram ikinci ürün mahsul dane mısırı partiler halinde açık artırma ile satacak.

İhale 20 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’de işletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale bir hafta sonra 27 Ekim 2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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