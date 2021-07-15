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"Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 14:02
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"Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tarih, Türk yargısının darbecilere karşı vermiş olduğu bu onurlu mücadeleyi asla unutmayacaktır. O gece, darbeye selam duran yargıdan, darbecileri yargılayan yargıya dönülmüştür, evirilmiştir. Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Gül, 15 Temmuz'un; tarih boyunca görülen en alçak, en hain, en sinsi saldırılardan biri olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Bugün hem hüznü, kederi hem de bir gururu yaşıyoruz. Hüznü yaşıyoruz; çünkü bu alçak saldırı karşısından canlarını vermiş 251 şehidimiz, vatan evladımız ve gazilerimiz var ama diğer yandan 15 Temmuz dünyanın en büyük meydan okuması, direnişi ve demokrasi zaferidir; bundan dolayı da büyük bir gurur yaşıyoruz. Bunun yüzde 1'i başka bir ülkede olsaydı; herhalde demokrasi siyasi tarih kitaplarına altın harflerle yazılırdı. Bir işgal girişimine karşı milletin nasıl çıplak elleriyle bu alçak saldırıyı durdurduğunu, bütün dillerde anlatılacak olan bir destandır" dedi.

'İŞGAL GİRİŞİMİ BAŞARIYA ULAŞAMADI'

Bakan Gül, o gece demokrasiye, milli iradeye, anayasa ve hukuka ağır saldırı girişiminde bulunulduğunu kaydederek, "Bu işgal girişimi milletimizin kahramanca direnişiyle başarıya ulaşamadı. Bu gözü dönmüş vatan, millet, demokrasi düşmanı FETÖ'cüler milletin vergileriyle milletin emniyetini sağlamak için alınmış helikopterleri, savaş uçaklarını, silahlarını bu milletin kendisine doğrultma alçaklığını göstermişlerdir" diye konuştu. 

Darbecilerin, Kurtuluş Savaşı'nda düşmanların bile cesaret edemediği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bombaladıklarını belirten Gül, milletin gösterdiği direnişle bayrağına ve istikbaline sahip çıkarak, büyük destan ortaya koyduğunu dile getirdi.

'TÜRK YARGISI MİLLETİYLE OMUZ OMUZA MÜCADELE VERDİ'

Bakan Gül, Türk yargısının da o gece milletle birlikte darbecilere karşı omuz omuza mücadele verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yargı, darbenin, cuntacıların karşısında büyük bir cesaretle hukukun, demokrasinin ve Anayasa'nın gereğini yapmıştır. Bu destanı ortaya koyan Türk milletinin aziz hakim ve savcıları da o gecenin çok önemli kahramanlarıdır. İlk andan itibaren görevinin sorumluluğu ve bilinciyle görev ifa etmişlerdir. Cuntacılarla ilgili yakalama ve gözaltı kararları verilmiştir. Demokrasi ve hukuk sınavını o geceden itibaren halen vermeye devam etmektedir. Yargı bu hainlere hukuk içerisinde gerekli cezayı veriyor. Tarih, Türk yargısının darbecilere karşı vermiş olduğu bu onurlu mücadeleyi asla unutmayacaktır. O gece, darbeye selam duran yargıdan, darbecileri yargılayan yargıya dönülmüştür, evirilmiştir. Darbeye selam durulmamış, darbeciler yargılanmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülDarbeciler
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