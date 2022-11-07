Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.308,25
ALTIN
1.003,32
DOLAR
18,61
STERLİN
21,34
EURO
18,58
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği...

Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:50
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 30 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 07.11.2022 tarihinde başlayıp 16.11.2022 tarihinde saat: 23.59’a kadar elektronik ortamda alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Cep telefonu takibine yabancılar da tabi
Cep telefonu takibine yabancılar da tabi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans