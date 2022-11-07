Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 30 sözleşmeli personel alınacak.



Başvurular e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 07.11.2022 tarihinde başlayıp 16.11.2022 tarihinde saat: 23.59’a kadar elektronik ortamda alınacak.

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