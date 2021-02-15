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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu urum ve Kuruluşlarına İşçi  alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak.

Alım yapılacak meslekler ve başvuru şekli-süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
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