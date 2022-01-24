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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
24 Ocak 2022 Pazartesi 13:24
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul
edilmeyecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 24.01.2022 - 28.01.2022 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 24.01.2022 13:26
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