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Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:36
Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA - Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kontrol altına alındığını açıkladığı orman yangınında toplam 700 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Bakan Kirişci, "Yangında 300'ü ormanlık, 400'ü tarım olmak üzere 700 hektarlık alan zarar gördü. 450 hane ve 3 bin 523 vatandaşımız tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınarak yakınlarına ve uygun yerlere nakledildi. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, 10 ev zarar gördü. Can kaybımız olmadı" dedi.

'500 YABAN KEÇİSİ KURTARILDI'

Bakan Kirişci, büyükbaş ve küçükbaşlar ile arı kovanlarının, çalışmalar sırasında bulundukları yerlerden alındığını belirterek, "Bazı vatandaşlarımız yangından olumsuz etkilendi. 13 kişi taburcu edildi, 7 kişinin tedavisi sürüyor. Bir belediye çalışanımızda 3'üncü derece bir yanık söz konusu, hayati tehlikesi bulunmuyor. İnsan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız için çalışmalar yürüttük. Kocadağ bölgesinde radarın olduğu mevkide 500 yaban keçisi kurtarıldı. Maddi kayıplar telafi edilebilir. Canlarımızı bu manada koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu. 

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 saat önce yangın başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği, gerekse hava rutubetinin düşüklüğü, dahası rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların biraz zor geçmesine neden oldu. Alan çok büyük bir alan değil. Yangının bulunduğu coğrafya zor bir coğrafya. Teşkilatlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarının, gönüllü teşkilatlarımızın çabaları önemli. Tabiatın da onların önüne getirdiği zorluklar oldu. Zorluklara rağmen yangın kontrol altına alındı ve güzel bir çalışma geride bırakıldı."

Öte yandan yaşanan zorluklara rağmen yangının, 24 saat içinde kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Kirişci, "Bu çalışmada 1 İHA, 12 uçak, 29 helikopter görev aldı. Toplamda 48 hava aracı aktif olarak kullanıldı. 194'ü arazöz olmak üzere 576 araç, 2 bin 170 personel, 136 gönüllü etkin olarak çalışmalara katıldı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaOrman YangınıKontrol
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