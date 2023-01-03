Davranış Bozukluğu nedir? Nasıl Anlaşılır ve Tedavi Edilir?

Davranış bozukluğu genellikle erken çocukluk veya ergenlik döneminde teşhis edilir ve uzun süredir yıkıcı ve saldırgan davranışlar gösteren genç bir kişi ile karakterize edilir. Kişi, kuralları göz ardı etme eğiliminde olduğundan ve davranışlarının başkaları için doğuracağı sonuçlarla ilgilenmediğinden, bu davranış kalıbı ebeveynler ve öğretmenler için bir meydan okumadır. Genç kişinin davranışı, yetişkinliğe doğru büyüdükçe kötüleşen davranışlara yol açabilir. İzmir Psikolog ve psikoterapi kliniği olan Nora Psikoloji, ailenin gencin davranışlarını yönetmesine yardımcı olmak için erken teşhis ve tedaviye odaklanır.

Nora Psikoloji kliniğindeki davranış bozukluğu tedavisi, bir dizi davranışsal ve aile terapisi tekniğini içerir. Genç kişinin ve ailenin ihtiyaçlarının kapsamlı bir değerlendirmesini tamamlamak için en uygun ruh sağlığı uzmanını seçtiğimizden emin oluruz, yani tedavinin kişiye özel olması ve mümkün olan en iyi sonuçları vermesi anlamına gelir.

Tedavinin amacı, gencin sosyal ortamlardaki davranışını iyileştirmek ve ebeveynleri, gencin evdeki davranışlarını iletişim kurmanın ve yönetmenin en iyi yollarını bulmaları konusunda desteklemektir.

Çocuğumda Davranış Bozukluğu Var mı?

Öğretmenler, akranlar ve aile üyeleri de dahil olmak üzere birçok kişi, zihinsel sağlık sorunları olabileceğinin farkında olmadan gencin kötü davrandığını gözlemleyebilir.

Davranım bozukluğu olan gençler, başkalarıyla etkileşime girdiklerinde genellikle kendinden emin ve açık sözlü görünebilirler, ancak derinlerde yatan sorun aslında güvensizliktir. Genç, onlara karşı algılanan sindirme veya saldırganlığa göre tepki veriyor olabilir.

Davranış bozukluğu olan küçük çocuklar, fiziksel olarak yapabildikleri anda, başkalarını itmek, vurmak veya ısırmak dahil, tipik olarak saldırgan veya şiddet içeren davranış belirtileri gösterirler. Bir çocuk ergenliğe girerken, davranışlar arasında başkalarına aşırı zorbalık, hayvanlara zarar verme, düzenli olarak kavgalar başlatma, hırsızlık ve vandalizm sayılabilir.

Nora Psikoloji Kliniğinde Davranış Bozukluğu Tedavisi

Online psikolog hizmeti ile Türkiye’de ­en çok tercih eden İzmir psikolog ve online terapi merkezi Nora psikoloji kliniğinde davranış bozukluğu tedavisi alırken, çocuğunuzun yaşı ve semptomlarının şiddeti gibi faktörler, ne tür bir tedavi göreceklerini ve ne kadar süreyle alacaklarını etkileyecektir.

Tam bir değerlendirmeden sonra, bir tedavi planı, bire bir terapi ve aile terapisini, arzu edilen davranışları teşvik etmeye ve ev ortamında davranış bozukluğunu yönetmeye odaklanarak birleştirebilir.

Gençler için terapi yöntemleri, akran ilişkileri becerilerini ve ev dışındaki otorite figürleriyle etkileşimde gelişmeyi hedefleyebilir. Başkalarıyla daha az agresif yollarla iletişimde olumlu bir değişiklik, gencin sosyal güvenini ve benlik saygısını geliştirir.

Yeni düşünce ve davranış kalıpları oluşturmak uzun zaman alabilirken, erken tedavi semptomların şiddetini azaltabilir veya bozukluğun yetişkinliğe ilerlemesini önleyebilir.

Oldukça deneyimli terapistler ve danışmanlar ile davranış bozukluğu tedavisinin yanı sıra, çocuğunuz için hem evde hem de okulda sağlıklı bir destek sistemi de yardımcı olabilir. Bu, istenen duygusal davranışları teşvik etmeyi ve ebeveynler ve akranlarla yeniden olumlu ilişkiler kurmayı amaçlayacaktır.

Genç insanlarda davranış bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan konuşma ve davranış terapilerinden bazıları şunlardır:

Bilişsel davranışçı terapi (CBT)

Özellikle çocuğunuzun düşüncelerini, davranışlarını ve ruh halini daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olmak için etkili olan BDT, gencin öfkeyle başa çıkma becerisini ve dürtüsel davranışları kontrol etme becerilerini yeniden inşa etmek amacıyla eyleme dayalı ve problem çözme yaklaşımı kullanır.

Aile Terapisi

Aile terapisi, ebeveynlerin çocuklarındaki davranış bozukluğunu yönetmelerine ve başa çıkmalarına yardımcı olacak yollarla iletişim kurmayı öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışır.

Genç için iyi bir destek ağı oluşturmak, onların bireysel ihtiyaçlarının anlaşılmasını teşvik edecektir. Bir ebeveyn olarak, gencin davranışlarının etkisini azaltmada olumlu bir rol oynayabilirsiniz. Bu, çocuğunuzun daha az sıkıntılı hale gelmesine ve aile dinamikleriyle ilgili hayal kırıklığının azalmasına neden olabilir.

Psikoterapi

Çocuğunuz bir terapistle tedavi yoluyla öfkesini sosyal olarak daha uygun yollarla ifade etmeyi ve kontrol etmeyi öğrenebilir. Öz bakım ve kişinin duygularını anlaması sürecin bir parçasıdır. Çocuğunuz özgüvenini geliştirmek ve olumsuz davranışları ve dürtüleri yönetmek için teknikler öğrenmek için yetkilendirilecektir.

Davranış bozukluğunun tedavisinde ilaç genellikle kullanılmazken, çocuğunuzda örneğin DEHB veya depresyon gibi diğer zihinsel sağlık durumlarının semptomları veya özellikle bozukluğun rahatsız edici semptomları varsa, bir pratisyen hekim veya danışman psikiyatrist tarafından belirli ilaçlar önerilebilir.

Davranış Bozukluğu nedir?

Davranış bozukluğu genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde, 16 yaşından önce başlar. Bu durumla teşhis edilen gençler genellikle başkalarına karşı sosyal olarak kabul edilemez bir şekilde saldırganlık gösterirler. Ayrıca tepkilerinin ve davranışlarının diğer insanları nasıl etkileyebileceği konusunda belirgin bir ilgisizlik gösterebilirler.

Tedavi olmadan, davranış bozukluğu yetişkinlikte antisosyal kişilik bozukluğuna dönüşebilir. Çocuğunuzdaki durumun belirtilerini fark ederseniz, Nora Psikoloji kliniğinden yardım istemek, ihtiyacınız olan tedaviyi almanıza yardımcı olabilir.

Çocuğunuzun tutumunu ve olumsuz davranış kalıplarını değiştirmesini destekleyebilir, ruh sağlığını iyileştirebilir. Ayrıca, ailedeki gerilimleri azaltmaya ve aile üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmeye yardımcı olabilecek uzman ve deneyimli kadroya sahiptir.

Davranış Bozukluğu Türleri

Davranış bozukluğu, herhangi bir rahatsız edici duygusal ve davranışsal sorun grubuna atıfta bulunabileceğinden, durum iki türe ayrılabilir. Her tip, semptomların ortaya çıktığı yaşa bağlı olarak teşhis edilir.

Çocuklukta davranış bozukluğu tanısı, çocuğunuz 10 yaşına gelmeden önce durumun belirti ve semptomlarının gözlemlenmesiyle konur.

Ergen davranış bozukluğu tanısı, çocuğunuzun gençlik yıllarında durumun belirti ve semptomları gözlendiğinde konur.

Davranış Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Çocuğunuzun davranış bozukluğu tanısı aldığı yaşına ve durumun ciddiyetine bağlı olarak, gösterdikleri semptom ve davranışlar değişebilir.

Çocuğunuzun davranış bozukluğu varsa gösterebileceği en sık görülen semptom ve davranışlardan bazıları şunlardır:

Agresif davranış

Bu, çocuğunuzun başkalarına fiziksel zarar vermesidir; bu, küçük çocuklarda itme, ısırma veya vurma olarak, daha büyük çocuklar ve ergenlerde ise okulda başkalarına zorbalık yapma, hayvanlara veya diğer insanlara fiziksel olarak zarar verme, sık sık kavga etme ve suça yönelme şeklinde kendini gösterebilir.

Yıkıcı davranış

Vandalizm, kundakçılık veya kasıtlı olarak evdeki nesneleri kırmayı içerebilecek bir başkasının mülküne kasten zarar verme veya imha etme.

Aldatıcı davranış

Davranım bozukluğu olan daha büyük çocuklarda ve ergenlerde daha yaygın olarak görülür, bu, güvenlerini kazandıktan sonra tekrar tekrar yalan söylemeyi veya başkalarından çalmayı içerebilir.

Kuralları ve emirleri çiğnemek

Başkalarına eşek şakası yapmayı, okulu kaçırmayı veya uygun olmayan bir yaşta cinsel olarak aktif olmayı içerebilecek okul veya kolej gibi toplum ve kurumların kurallarına bilerek karşı çıkmak.

Genç kişi uygunsuz bir şekilde davrandığında tatmin hissedebilir. Saldırganlık gösterileri ve dürüstlüğü hiçe sayma önceden planlanabilir ve genellikle genç kişi tarafından başkaları üzerinde güç kazanmak olarak algılanır.

Davranış Bozukluğunun Sebepleri Nelerdir?

Davranış bozukluğunun kesin nedeni henüz bilinmemekle birlikte, biyolojik, genetik, sosyal ve çevresel faktörler de dahil olmak üzere, çocuğunuzun bozukluğu geliştirme olasılığının bulunup bulunmadığını belirleyebilecek çeşitli faktörlerin olduğuna inanılmaktadır.

Çocuğunuzun davranış bozukluğu geliştirmesinde rol oynayabilecek faktörlerden bazıları şunlardır:

Biyolojik

Araştırmalar, dürtüleri ve duyguları kontrol eden beynin belirli kısımlarındaki yaralanmaların, çocuğunuzun davranışlarını düzenlemede sorunlara yol açabileceğini göstermiştir.

Davranış bozukluğu teşhisi konan çocukların sıklıkla, çocuğunuzun semptomlarını kötüleştirmeye dahil olabilecek anksiyete bozukluğu, depresyon veya DEHB gibi başka akıl hastalıklarına sahip oldukları da bulunmuştur.

Genetik

Davranış bozukluğu teşhisi konan birçok çocuk ve gencin, anksiyete bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve kişilik bozuklukları da dahil olmak üzere, zihinsel hastalık öyküsü olan yakın aile üyeleri vardır; bu, durumu geliştirme olasılığının en azından kısmen çocuğunuzun genlerinden etkilendiğini gösterebilir.

Çevre

Evde istikrarsız veya kötü niyetli bir yaşam da çocuğunuzda davranış bozukluğu gelişimine katkıda bulunabilir. Travmatik deneyimler ve madde kullanımına yatkın yakın aile üyelerinin olumsuz davranışların gelişmesinde rol oynadığı düşünülmektedir.

Sosyal

Davranım bozukluğu için sosyal risk faktörleri arasında düşük gelirli bir evde büyümek, okula kabul edilmede sorun yaşamak ve akademik sorunlar yaşamak yer alır.

Bir yakınınızın davranış bozukluğu yaşadığını düşünüyorsanız online terapi yapan psikologlar ile görüşerek veya yakınınızın görüşmesini sağlayarak onun ve çevresindeki insanların yaşam standartlarında gözle görülür iyileşme yaşanmasını sağlayabilirsiniz.