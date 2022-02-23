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DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Güler, savunma için süre istedi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Şubat 2022 Çarşamba 13:59
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Güler, savunma için süre istedi

ANKARA - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilip tutuklanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler’in yargılanmasına başlandı. Güler'in, savunmaya yönelik avukatıyla görüşemediğini söyleyerek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi. 

MİT'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Güler hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması, bulundurulması ve 6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından dava açıldı.

'AVUKATIMLA GÖRÜŞEMEDİM SÜRE İSTİYORUM'

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Güler ve avukatı katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı, savunmasını yapması için sanık Güler'e söz verdi. Güler, savunmaya yönelik avukatıyla görüşme gerçekleştiremediğini belirterek, sonraki celsede savunma yapmak istediğini söyledi. Güler’in avukatı da müvekkiliyle görüşemediğini ifade ederek, mahkemeden ek süre talep etti. Cumhuriyet savcısı da sanığın savcılık ifadesinde geçen kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesi için müzekkere yazılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve müvekkilinin talebi doğrultusunda savunmasını hazırlaması için bir sonraki duruşmaya kadar sanığa süre vererek, duruşmayı erteledi. 

DHA

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DEAŞın Sözde Türkiye Sorumlusu GülerSavunmaSüre
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