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'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı

01 Temmuz 2022 Cuma 15:03
'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 323'e çıktı

ANKARA  - Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı, 323'e yükselirken, şüphelilerden Serdar T., Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında tekneye düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit etti. Suç örtülerinin, demir- çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 

Firmaların, düzenlenen 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Ankara merkezli 29 ilde, eş zamanlı düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda en son 310 olan gözaltı sayısı, bugün itibarıyla 323’e yükseldi. 

TEKNEDE YAKALANDI

Ekipler, operasyon kapsamında son olarak gözaltına alınan 13 kişi arasında bulunan Serdar T.’nin, Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarındaki teknede olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle bölgede bulunan teknelerde tarama işlemi yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Serdar T., saklandığı teknede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon kapsamında el koyulan 327 aracın çoğunun lüks araç olduğu öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Yumruk Operasyonu
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