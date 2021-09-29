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Deniz Trafik Operatörü alımı yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2021 Çarşamba 10:40
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Deniz Trafik Operatörü alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 Deniz Trafik Operatörü alımı yapacak 

Başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. 

Kadroya başvurmak için denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olma şartı aranıyor. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Deniz Trafik Operatörü
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